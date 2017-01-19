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威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎3注中獎

2017-01-19  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月19日）開獎的第106000006期威力彩，頭獎摃龜；第106000016期今彩539頭獎開出3注，開出頭獎的分別是位於宜蘭縣羅東鎮民權路190號的「大千彩券行」、位於台北市大同區寧夏路139號的「金得億彩券行」和位於彰化縣彰化市民族路103號1樓的「禾峰彩券行」。

第106000006期威力彩中獎號碼為：第1區「03、07、25、26、35、36。第二區：05」，頭獎、貳獎皆摃龜；參獎5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共42注獲得，每注可得2萬元；伍獎共243注獲得，每注可得4000元；陸獎共1648注獲得，每注可得800元；柒獎共3568注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬560注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬2512注獲得，每注可得100元；普獎共4萬5091注獲得，每注可得100元。

第106000016期今彩539中獎號碼為「02、11、17、26、29」，頭獎開出3注，每注可獲得800萬元；貳獎共310注獲得，每注可得2萬元；參獎共8573注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬2132注獲得，每注可得50元。

第106000006期38樂合彩中獎號碼為「03、07、25、26、35、36」，五合摃龜；四合共8注獲得，每注可得6萬7500元；三合共105注中獎，每注可得5750元；二合共3847注中獎，每注可得750元。

第106000016期39樂合彩中獎號碼為「02、11、17、26、29」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共357注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8722注中獎，每注可得1125元。

第106000016期3星彩中獎號碼為「480」，正彩共19注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000016期4星彩中獎號碼為「4916」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎摃龜、今彩539頭獎3注中獎


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