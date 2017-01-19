鼓勵買台股ETF 金管會瞄準政府轄下財團法人資金
2017-01-19 21:01
〔記者王孟倫／台北報導〕為擴大台股量能，金管會再出招！金管會今天表示，除了持續鼓勵轄下十六個金融周邊單位投資台股ETF（指數型基金）外，今年還鎖定各「中央部會」與「縣市政府」的轄下財團法人，將透過舉行宣導及說明會活動等方式，希望能提升相關單位之資金運用收益與參與台股。
目前共有十四檔台股ETF，去年底規模為新台幣553億元，金管會證期局副局長張振山表示，ETF是採取被動式管理，投資追蹤的指數為「一籃子成分股票」績效表現的金融商品，而非投資單一個股。
張振山說，ETF的投資風險比股票低，且交易方式與股票下單相同，具有交易便利特性，所以，無論是投資人或機構法人的資金，就可透過定期定額的方式投資於台股ETF，「無需自行判斷投資的時點」。
「台股ETF的年化投資報酬率約5%，這比起放在銀行定存，還要好很多！」張振山表示，在長期投資下，ETF可獲得不錯的績效報酬，考量投資風險與商品特性下，非常適合推廣給各人民團體、財團法人及政府基金作為資產配置。
張振山表示，從2015年起，金管會就長期鼓勵周邊單位積極投資ETF，特別是台股ETF；為擴大適用範圍，多管齊下，日前已經發函給中央十九個部會及二十二縣市政府的轄下財團法人，希望他們能共同長期投資台股ETF。
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