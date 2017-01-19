元大併大眾香港分行卡關 金管會：協助溝通
2017-01-19 20:17
針對香港分行遭卡關，金管會強調，將協助元大銀與香港金管局溝通。圖為香港市中心（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會日前同意元大銀行合併大眾銀行，不過，國銀業者直言，元大銀過去申請香港分行長達8年多、遲遲未獲香港方面同意，未來能否順利把大眾銀的香港分行併入？金管會表示，將積極協助與香港金融管理局溝通本案。
在2016年第一季，金管會核准通過元大金合併大眾銀，但大眾銀當時並未消滅，由於依規定，金控旗下若同時有兩家銀行，必須一年內合併；因此，金管會本週二也批准這兩家銀行之合併申請案，存續主體為元大銀。
不過，元大銀在2008年7月就獲得金管會同意，可赴香港籌設分行，但8年多過去了，卻卡關至今。對此，金管會表示，根據元大銀的回報內容，從去年第一季開始，就很積極主動向香港金管局說明及溝通，也強調會調整內部股權結構，以降低外界對家族經營的疑慮。
金管會指出，本案是我方主管機關已親自批准且同意，換言之，已經預先完成把關動作；為協助國銀業者，我們也正積極持續與香港方面溝通。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Double-decker bus service for tourists debuts
- 為獨老募年菜 還差300份
- NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）
- NBA》灰狼開賣「西班牙金童」 美媒爆7隊搶著要
- Shiny硬起來 挑戰「觸男」恐懼症
- 社論》不逃避的歷史定位
- 兩度受贈眼角膜移植 他拚學測盼讀心理諮商回饋
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 大象爺爺過生日 當年捐40元建溜滑梯的老校友回娘家祝福
- 薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友
- 比整型照還激勵...戒毒的Before & After
- Yahoo TV拼過年收視 台灣第一網紅坐鎮
- 大連社區鬧元宵 彩繪燈籠高掛瑞光林蔭大道
- 百人稻草綁掃帚 筅黗除舊找回傳統新價值
- 學測碰上冷氣團 明後天低溫剩10度
- 黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
- 傅達仁爆料 電視台長官要求女主播陪酒
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 超衰行員 任職26年 他被搶3次
- 劉德華傳脊椎也受創 「華仔天地」急取消初二團拜
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 106年度總預算刪240億 立院今可望完成三讀
- 年關近 陪獨老採買、弱勢享圍爐
- 爆料劉政池竊占判賠50萬 何志偉：非無中生有
- 中台灣元宵燈會 雙主燈鳳凰花開
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 馬丁史柯西斯抵台 身體微恙沈默快閃
- A片討論區總是一片祥和？人渣文本：因為這個原因
- 學測明登場 酷課雲線上即時解答
- 逛老街吃羊肉 岡山燈會大年初一熱鬧登場
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 毒蟲被逮哭了…求警遮住手銬
- 家家美聲 李宗盛想「染指」
- 兄弟黃泰龍 不是新人
- 日人京都賣台南小吃 便當盒讓台灣人都笑了！
- 澎湖強盜案 濫賭妻自導自演
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元大併大眾香港分行卡關 金管會：協助溝通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分