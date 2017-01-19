元大併大眾香港分行卡關 金管會：協助溝通

針對香港分行遭卡關，金管會強調，將協助元大銀與香港金管局溝通。圖為香港市中心（記者王孟倫攝）

2017-01-19 20:17

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會日前同意元大銀行合併大眾銀行，不過，國銀業者直言，元大銀過去申請香港分行長達8年多、遲遲未獲香港方面同意，未來能否順利把大眾銀的香港分行併入？金管會表示，將積極協助與香港金融管理局溝通本案。

在2016年第一季，金管會核准通過元大金合併大眾銀，但大眾銀當時並未消滅，由於依規定，金控旗下若同時有兩家銀行，必須一年內合併；因此，金管會本週二也批准這兩家銀行之合併申請案，存續主體為元大銀。

不過，元大銀在2008年7月就獲得金管會同意，可赴香港籌設分行，但8年多過去了，卻卡關至今。對此，金管會表示，根據元大銀的回報內容，從去年第一季開始，就很積極主動向香港金管局說明及溝通，也強調會調整內部股權結構，以降低外界對家族經營的疑慮。

金管會指出，本案是我方主管機關已親自批准且同意，換言之，已經預先完成把關動作；為協助國銀業者，我們也正積極持續與香港方面溝通。