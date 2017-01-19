| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
刺繡公司涉地下通匯上百億 負責人50萬交保 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

元大併大眾香港分行卡關 金管會：協助溝通

針對香港分行遭卡關，金管會強調，將協助元大銀與香港金管局溝通。圖為香港市中心（記者王孟倫攝）

2017-01-19  20:17

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會日前同意元大銀行合併大眾銀行，不過，國銀業者直言，元大銀過去申請香港分行長達8年多、遲遲未獲香港方面同意，未來能否順利把大眾銀的香港分行併入？金管會表示，將積極協助與香港金融管理局溝通本案。

在2016年第一季，金管會核准通過元大金合併大眾銀，但大眾銀當時並未消滅，由於依規定，金控旗下若同時有兩家銀行，必須一年內合併；因此，金管會本週二也批准這兩家銀行之合併申請案，存續主體為元大銀。

不過，元大銀在2008年7月就獲得金管會同意，可赴香港籌設分行，但8年多過去了，卻卡關至今。對此，金管會表示，根據元大銀的回報內容，從去年第一季開始，就很積極主動向香港金管局說明及溝通，也強調會調整內部股權結構，以降低外界對家族經營的疑慮。

金管會指出，本案是我方主管機關已親自批准且同意，換言之，已經預先完成把關動作；為協助國銀業者，我們也正積極持續與香港方面溝通。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 併購 元大 元大銀 大眾銀行 金管會 香港
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：元大併大眾香港分行卡關 金管會：協助溝通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.