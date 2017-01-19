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刺繡公司涉地下通匯上百億 負責人50萬交保 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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外資租豪宅不手軟 年租金可買新北兩房住宅

2017-01-19  21:23

〔記者徐義平／台北報導〕受到房價有感修正，去年年底豪宅買氣逐漸打開，豪宅租賃市場也傳出好消息。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年12月，「文華苑」5樓以每月租金52萬元租出，不但是首戶豪宅揭露月租金破50萬元，也創實價揭露上路近5年豪宅單月租金新高紀錄。

根據豪宅租賃業者私下透露，新租戶為外資馬來西亞商的執行長，主要從事房地產投資，目前正等待低點切入時機，鎖定單筆10億元的房地產投資標的。

中信房屋行銷企畫部副理江龍名表示，因豪宅租賃是特殊市場，揭露件數有限，該筆以前實價揭露豪宅每月租金最高為「文華苑」9樓及「台北信義」20樓，每月租金為45萬元，還無法突破50萬元關卡，不過，此次揭露「文華苑」5樓，每月租金52萬元，首度出現揭露租金破50萬，對於豪宅租賃市場是正面的影響，而且每年不包括水電、管理費等其它開銷，光是每年的租金支出便超過600萬元，相當於新北市外圍兩房的住宅總價。

此外，管理費每月近13萬，若加上其他支出合計，每年支出將近800萬元。

豪宅年租金可買新北市外圍兩房住宅

香港商匯泓不動產副總吳懿倫指出，其實近年豪宅租賃案的成交件數有逐步加溫趨勢，光是去年，月租金20萬以上的豪宅租賃案，成交件數便超過30件，相較前年一年增加將近10件，尤其近期因部分台商受到中國調控資金影響，光是去年台商與台灣企業主租賃豪宅占整體比率將近7成。

而且部分台商有回台置產的打算，初期採「以租待買」方式，也就是先鎖定欲購買的豪宅標的，初期採取租賃方式，先感受豪宅的設備與居住品質，等到房價到達相對低點時，便再出手購買。

台商「以租待買」 等待低點掃豪宅

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，其實承租豪宅的需求不受交易市況影響，再加上新豪宅社區供給量增加，使這兩年的豪宅租賃市場特別熱絡。承租方多為外商派駐台灣的高階主管，以及部分有以房租支出費用抵稅需求的企業主，選擇的區域多以離市中心車程30分鐘內的高級住宅商圈，因此除了信義、大安、松山之外，天母、大直、內湖也很受歡迎，另外，也有部分外籍人士對新店華城、陽明山的別墅情有獨鍾。

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  • 去年12月，「文華苑」5樓以每月租金52萬元租出，不但是首戶豪宅揭露月租金破50萬元，也創實價揭露上路近5年豪宅單月租金新高紀錄。 （記者徐義平攝）

    去年12月，「文華苑」5樓以每月租金52萬元租出，不但是首戶豪宅揭露月租金破50萬元，也創實價揭露上路近5年豪宅單月租金新高紀錄。 （記者徐義平攝）

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