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台灣隱形冠軍 全球8成筆電樞紐來自新北市

2017-01-19  19:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕小小不起眼的樞紐，卻是筆記型電腦及各項3C用品能否順利開合的關鍵零組件，新北市生產的筆電樞紐，在全世界市佔率高達8成。新北市長朱立倫今天參訪筆記型電腦樞紐大廠新日興股份有限公司，新日興創新技術，克服產業升級挑戰，躋身全球樞紐零件的領導品牌，堪稱台灣隱形冠軍。

新日興早期以生產彈簧起家，近年因應汽車產業、筆記型電腦、液晶顯示器及手持裝置等市場需求，公司規模擴大，營業額與員工人數逐年成長，轉而從事樞紐及金屬射出零組件產品，已取得1160件各國專利認證，成為國際大廠的優質協力廠商。

為搶下世界市場大餅，新日興致力創新設計，提升品牌附加價值，104年起在新北市購地建廠，追加設備，投入近40億元資本，將提高產能，創造更多就業機會。

朱立倫表示，許多國外大廠皆仰賴我國精密的零組件專業代工，新北市為傳統產業聚集地，透過與其他產業緊密鏈結，形成穩固的上中下游產業網絡。

105年新北市製造業企業家數為台灣之冠，共4萬7327家，替勞動市場提供許多就業機會，創造極大經濟產值，新北市是全球製造業產業鏈的重要一環，全球前3大筆電樞紐廠，包括新日興、兆利、鑫禾，都位於新北市。

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  • 新北市長朱立倫今天參訪筆記型電腦樞紐大廠新日興股份有限公司。（記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫今天參訪筆記型電腦樞紐大廠新日興股份有限公司。（記者賴筱桐攝）

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