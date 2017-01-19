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一例一休 許添財：未充分準備就倉促上路

2017-01-19  19:18

〔記者黃佩君／台北報導〕一例一休引發爭議，商研院董事長許添財昨也表示利大於弊，強調政策須大破大立，但一例一休過於倉促，「大破之後沒有大立」。他強調，將造成雇用更加非典型化，員工無法加班則必須多兼職，經驗無法累積，技能無法專業化；而很多苟延殘喘的中小企業恐怕就「乾脆收了」，對景氣也有不利影響。

許添財表示，一例一休同時有正負兩面影響，正面影響是商業模式將因此面對轉型，以流程整合增加效率、降低成本，但負面影響就是工作不確定性越來越高，中小企業須面對成本增加。

他強調「正面影響很慢，負面很快」，認為一例一休政策沒有充分準備就上路，是個「談了很久但沒有準備很久」的改革，對產業將弊大於利。

許添財也說，一例一休造成非生產線工作不確定性提高，目前效應已經顯現，除了漲價以外，很多產業今年也不發獎金及尾牙。他強調，一例一休對物價的影響會有螺旋效應，部分物價漲幅將帶動其他受影響的下游產業，但薪資在低度就業及結構性失業情況下，並不會上漲。

而對勞工及產業影響，許添財分析，長期而言員工因無法加班但又需要維持薪水，未來就必須多兼職，造成工作不穩定性增加，經驗無法累積，技能也無法專業化，對產業來講是一大損失。而受到成本增加影響，很多原本苟延殘喘的中小企業，「恐怕就乾脆收了」。

商研院長謝龍發也說，本次修法是製造業的思維，但台灣以服務業占GDP較高，修法顯然未考慮到服務業所需的彈性。但他也評估，產業調整後，半年後可能逐漸恢復，但新政策必須面臨陣痛期。

此外，許添財今也表示，去年12月宣布計劃成立商研院中部、南部分院，預計最快今年6月就可以揭幕，而開幕時錢、案、人三條件都會到位，目前已陸續接案，幫助中、南部企業擴張搶內需及拓展海外銷售。

他也表示，商研院今年訂定4.2億元台幣營運目標，他上任後今年3月底就可提前達到。

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  • 商研院長許添財。（商研院提供）

    商研院長許添財。（商研院提供）

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