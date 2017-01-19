1元捐款能創造多少公益效應？未來算得出

2017-01-19 21:33

［記者吳佳蓉／台北報導］「捐給慈濟1塊錢，能產生多少公益效應？」透過「社會投資報酬分析」（SROI）分析，未來將可具體算出。安侯永續發展顧問公司總經理黃正忠表示，台灣每年慈善捐款金額達500億元，但過往具體效應卻難以釐清，隨SROI概念在國內逐漸發酵，預計今年將有15個組織將實際應用SROI分析公益專案成效，慈濟就是其中之一，「大家可拭目以待。」

安侯建業會計師事務所今舉辦「解碼公益投資效益 ─ 從SROI到企業真實價值」。黃正忠於會中表示，所謂SROI，作用如何衡量財務指標的財報，只是處理的是一般認為難以量化的非財務性資料，如公益投資、慈善捐款運用，以量化方式衡量、呈現組織投入行動前、後所造成的改變。

黃正忠指出，經過近兩年推動，SROI在國內已逐步累積應用實例，包含宏碁（數位行動車）、遠東新世紀（經典馬拉松賽）、台灣大哥大及台北慈濟醫院等，都已採用SROI進行各面向的公益專案分析。

今年估計至少可完成15個以上SROI實例應用，包括想對長期投入的公益活動進行評估企業、發展具一定規定、欲向外界展現成果的社會企業、小型非營利組織，以及國內捐款大量流向的大型慈善團體，例如慈濟，大家可拭目以待。

有無SROI，差異到底在哪裡？黃正忠表示，隨著企業社會責任（CSR）日益受到重視，企業甚至被規定得製作CSR報告書，以揭露非財務資訊。在沒有SROI時，通常只能看見捐獻金額、人力、資源等投入資訊，或是辦了幾場活動、吸引多少人次參加等資訊，較能具體表述，或是長期進行效益追蹤。

若用SROI進行分析，可辨識出公益專案中誰是受到衝擊及影響的利害關係人，進而以問卷、客觀數據收集等方式，將結果以貨幣化的數值來呈現，讓公益善舉的效應可以被直接看見。例如，投入1元成本進行酒癮防治，可產生幾元的社會效應（包含健保負擔的降低、酒駕防制、家暴防止及健康品質的提升等）。