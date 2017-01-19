1元捐款能創造多少公益效應？未來算得出
［記者吳佳蓉／台北報導］「捐給慈濟1塊錢，能產生多少公益效應？」透過「社會投資報酬分析」（SROI）分析，未來將可具體算出。安侯永續發展顧問公司總經理黃正忠表示，台灣每年慈善捐款金額達500億元，但過往具體效應卻難以釐清，隨SROI概念在國內逐漸發酵，預計今年將有15個組織將實際應用SROI分析公益專案成效，慈濟就是其中之一，「大家可拭目以待。」
安侯建業會計師事務所今舉辦「解碼公益投資效益 ─ 從SROI到企業真實價值」。黃正忠於會中表示，所謂SROI，作用如何衡量財務指標的財報，只是處理的是一般認為難以量化的非財務性資料，如公益投資、慈善捐款運用，以量化方式衡量、呈現組織投入行動前、後所造成的改變。
黃正忠指出，經過近兩年推動，SROI在國內已逐步累積應用實例，包含宏碁（數位行動車）、遠東新世紀（經典馬拉松賽）、台灣大哥大及台北慈濟醫院等，都已採用SROI進行各面向的公益專案分析。
今年估計至少可完成15個以上SROI實例應用，包括想對長期投入的公益活動進行評估企業、發展具一定規定、欲向外界展現成果的社會企業、小型非營利組織，以及國內捐款大量流向的大型慈善團體，例如慈濟，大家可拭目以待。
有無SROI，差異到底在哪裡？黃正忠表示，隨著企業社會責任（CSR）日益受到重視，企業甚至被規定得製作CSR報告書，以揭露非財務資訊。在沒有SROI時，通常只能看見捐獻金額、人力、資源等投入資訊，或是辦了幾場活動、吸引多少人次參加等資訊，較能具體表述，或是長期進行效益追蹤。
若用SROI進行分析，可辨識出公益專案中誰是受到衝擊及影響的利害關係人，進而以問卷、客觀數據收集等方式，將結果以貨幣化的數值來呈現，讓公益善舉的效應可以被直接看見。例如，投入1元成本進行酒癮防治，可產生幾元的社會效應（包含健保負擔的降低、酒駕防制、家暴防止及健康品質的提升等）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Double-decker bus service for tourists debuts
- 為獨老募年菜 還差300份
- NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）
- NBA》灰狼開賣「西班牙金童」 美媒爆7隊搶著要
- Shiny硬起來 挑戰「觸男」恐懼症
- 社論》不逃避的歷史定位
- 兩度受贈眼角膜移植 他拚學測盼讀心理諮商回饋
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 大象爺爺過生日 當年捐40元建溜滑梯的老校友回娘家祝福
- 薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友
- 比整型照還激勵...戒毒的Before & After
- Yahoo TV拼過年收視 台灣第一網紅坐鎮
- 大連社區鬧元宵 彩繪燈籠高掛瑞光林蔭大道
- 百人稻草綁掃帚 筅黗除舊找回傳統新價值
- 學測碰上冷氣團 明後天低溫剩10度
- 黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
- 傅達仁爆料 電視台長官要求女主播陪酒
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 超衰行員 任職26年 他被搶3次
- 劉德華傳脊椎也受創 「華仔天地」急取消初二團拜
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 106年度總預算刪240億 立院今可望完成三讀
- 年關近 陪獨老採買、弱勢享圍爐
- 爆料劉政池竊占判賠50萬 何志偉：非無中生有
- 中台灣元宵燈會 雙主燈鳳凰花開
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 馬丁史柯西斯抵台 身體微恙沈默快閃
- A片討論區總是一片祥和？人渣文本：因為這個原因
- 學測明登場 酷課雲線上即時解答
- 逛老街吃羊肉 岡山燈會大年初一熱鬧登場
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 毒蟲被逮哭了…求警遮住手銬
- 家家美聲 李宗盛想「染指」
- 兄弟黃泰龍 不是新人
- 日人京都賣台南小吃 便當盒讓台灣人都笑了！
- 澎湖強盜案 濫賭妻自導自演
標題：1元捐款能創造多少公益效應？未來算得出
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email