全台最大按摩椅製造廠 進駐高雄和發園區
2017-01-19 19:42
〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大按摩椅設計製造廠－督洋生技公司，今天進駐和發產業園區，舉行動土典禮，預計投入2億元，未來5年引進120名員工。
督洋生技原代理日本三洋產品，近年轉型自創「TOKUYO」品牌，將設計、生產、行銷整合於一身，現在已是全台最大按摩椅設計製造廠，更成功外銷到日本，在韓國更擊敗當地對手，市占率衝上第一大。
高雄市經發局長曾文生致詞時說，和發產業園區是產業創新條例通過後，第一個地方政府報編的產業園區，也是高雄市近20年來又一個新的產業園區，感謝廠商來高雄一起打拼。
高雄市政府委託的合發土地開發公司指出，今年1月10日獲內政部及都委會同意調整「5年條款」，進駐廠商完成使用滿5年後，若欲轉售土地，轉讓對象不再受限於高市府，處理資產更有彈性。
合發土地開發公司說，「5年條款」解禁後，已經與幾家上市櫃公司洽談，各公司法務單位評估後，將陸續申請進駐，未來招商情況將更為熱絡。
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