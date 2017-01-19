完整世界被動元件布局 凱美溢價2成收購大毅

2017-01-19 18:50

〔記者陳柔蓁／台北報導〕為完整世界被動元件布局，鋁質電解電容廠凱美（5317）將用24.76元、溢價23％代價，收購電阻廠大毅（2478）45％股份，公開收購期間為1月20日上午9點整至2月23日下午3點半。

凱美預定收購大毅最高數量為大毅7900萬餘股，金額19.57億元，資金來源為自有與借貸。

凱美總經理翁啟勝表示：「被動元件面臨激烈競爭，智寶、凱美、大毅的客戶屬性相同但重疊率低，3家公司合作將成為被動元件完整世界版圖。收購價24.76元是大毅去年第三季的淨值，溢價超過2成則展現凱美的誠意，收購所得全部股份，繼續支持大毅江財寶擔任董事長。」