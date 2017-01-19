衝中古車市場 和泰與11縣市汽車公會攜手

2017-01-19 19:05

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局中古車市場，和泰汽車（2207）旗下「@bc好車網」與全國11縣市汽車公會合作，整合公會的優質中古車源，預期上架物件量將倍增至6萬輛。

和泰汽車TOYOTA本部長劉傳宏表示，中古車市場受到政府汽車汰舊換新補貼政策影響，去年中古車過戶數僅達61.5萬台，較2015年衰退8%，讓許多優質中古車商大嘆生意難為。

為刺激中古車市場，適逢中古車購車的年前高峰，「@bc好車網」與中華民國汽車商業同業公會全國聯合會合作，攜手全國11縣市汽車公會，將把公會6000台的優質車源刊登於「@bc好車網」。

劉傳宏指出，「@bc好車網」成立短短兩年，開發中古車實價登錄及里程數線上查詢，中古車上架物件量約3萬件，目前單月網站流量突破400萬大關，年度累積瀏覽量突破3000萬。

這次與全國11縣市汽車公會跨界合作後，站內原廠、聯盟及公會數激升到26間，預估將帶動網站上優質中古車物件量上架數倍增至6萬件，年度瀏覽量倍增至6000萬。

希望讓整個中古車交易流程更加貼近消費者的真實需求，接觸到更多有保障的車源選擇，降低交易糾紛，同時帶動中古車買氣上揚。