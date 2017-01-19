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組員執勤時間超限遭罰 長榮航：會調整、改善

2017-01-19  18:23

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航在去年梅姬颱風期間組員執勤時間超限，今日接獲民航局裁處書，遭罰鍰120萬元 ，長榮航指出，會強化橫向聯繫，並調整及改善。

長榮航指出，在梅姬颱風侵襲台灣期間，因外在環境變化致組員實際執勤時間超出預排規劃，共有3起時間超限情形，民航局處以罰鍰120萬元。

長榮航表示，未來針對天候不良的組員派遣，將從組織效能的發揮及作業決策的優化上，強化橫向聯繫，並將加大運行決策的安全裕度以執行相關的調整及改善。

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  • 長榮航在去年梅姬颱風期間組員執勤時間超限，今日接獲民航局裁處書，遭罰鍰120萬元。（記者王憶紅翻攝長榮航空官網）

    長榮航在去年梅姬颱風期間組員執勤時間超限，今日接獲民航局裁處書，遭罰鍰120萬元。（記者王憶紅翻攝長榮航空官網）

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