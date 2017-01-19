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鈺創球型360度VR全景攝影機 明天在台開賣

2017-01-19  19:03

〔記者卓怡君／台北報導〕鈺創（5351）轉投資視擷趣（eCapture）搶先全球量產LyfieEye球型360度全景攝影機，趕在農曆年前，明天起正式在台開賣，歡慶首賣推出3999元特惠價，消費者可在PCHome網路購物、Lyfie官方線上商店購買。

鈺創董事長盧超群對於LyfieEye球型360度全景攝影機深具信心，LyfieEye球型360度全景攝影機一個月即完成量產，首批出貨就供不應求，今年出貨表現看俏。

鈺創表示，LyfieEye為全球最小、最輕、最佳性價比之球型360度全景攝錄機，提供專屬APP操作簡易，可一鍵分享至YouTube、Facebook、Line、WeChat、WhatsApp平台，LyfieEye可支援廣角自拍、對影互動、VR瀏覽，讓使用者可掌握全景、立即自拍。

LyfieEye擁有前、後2顆廣角魚眼鏡頭，能同時捕捉兩個180度垂直及水平畫面，內建晶片可同時處理多組圖像處理演算法，提供無縫全景之Full HD高解析度畫質影像。

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  • 鈺創董事長盧超群（右）相當看好LyfieEye球型360度全景攝影機，左為視擷趣業務暨行銷副總裁陳思輝。（記者卓怡君攝）

    鈺創董事長盧超群（右）相當看好LyfieEye球型360度全景攝影機，左為視擷趣業務暨行銷副總裁陳思輝。（記者卓怡君攝）

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