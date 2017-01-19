台紙爆內訌？董座簡鴻文遭監察人提案解任

2017-01-19 18:16

〔記者李靚慧／台北報導〕今年積極轉型的台紙，監察人今日提案，將在3月13日召開臨時股東會，要將董事長簡鴻文解任。

台紙召開臨時董事會，是要提前進行董監改選，討論解任董事長簡鴻文的董事職務，簡鴻文目前為和高山投資公司的法人代表。

台紙總經理余美玲傍晚召開記者會表示，此次的股東臨時會是由台紙監察人召開，主要原因在於現任董事長簡鴻文無法在董事會內取得多數董事信任與支持，甚至無視多數董事的職權行使，在主席職責怠惰、嚴重違反公司治理，為了維護台紙公司及全體股東權益，決定召開股東臨時會，解任指派現任董事長的法人職務。

余美玲表示，簡鴻文的專長在資本市場，各界都給予高度肯定，但以目前台紙的情況，是需要董事長來做大方向、願景的訂定，但簡鴻文卻無法做到符合台紙現階段的發展需要。

台紙原定明日舉行例行董事會，但今早簡鴻文已透過兆豐體系，發文各董事取消明日的董事會。