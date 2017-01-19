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AirAsia新機上娛樂Xcite 新飛行體驗

2017-01-19  19:17

〔記者莊士賢／台北報導〕低成本航空AirAsia推出新的機上娛樂設備Xcite，搭乘AirAsia長程線（AirAsia X）的旅客，可透過新的機上娛樂設備感受新的飛行體驗。體驗Xcite機上娛樂平板電腦，豪華平躺座位乘客可免費使用，經濟艙旅客可由AirAsia官網預訂，價格為49馬幣（約新台幣350元），若在飛行中租借，價格為60馬幣（約新台幣450元）。

AirAsia推出的新機上娛樂設備Xcite機上娛樂平板電腦，支援中文、英語、日語、韓語、馬來語等多種語言，其影音內容多元，包含有好萊塢電影、台灣及馬來西亞的本土電影之外，還可聆聽音樂、閱讀雜誌、玩遊戲等，此外，也收錄AirAsia BIG免稅商品目錄以便乘客進行購物瀏覽。

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  • AirAsia推出新的機上娛樂設備Xcite，提供旅客更完善飛航服務。（AirAsia提供）

    AirAsia推出新的機上娛樂設備Xcite，提供旅客更完善飛航服務。（AirAsia提供）

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