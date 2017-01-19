威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-19 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：03、07、25、26、35、36 。第二區：05。
38樂合彩：03、07、25、26、35、36。
今彩539：02、11、17、26、29。
39樂合彩：02、11、17、26、29。
3星彩：480。
4星彩：4916。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Double-decker bus service for tourists debuts
- 為獨老募年菜 還差300份
- NBA》哈登變身超級暖男 親手送球給壽星老奶奶（影音）
- NBA》灰狼開賣「西班牙金童」 美媒爆7隊搶著要
- Shiny硬起來 挑戰「觸男」恐懼症
- 社論》不逃避的歷史定位
- 兩度受贈眼角膜移植 他拚學測盼讀心理諮商回饋
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 賀川普就職 率團抵華府 游錫堃盼台美簽FTA
- 大象爺爺過生日 當年捐40元建溜滑梯的老校友回娘家祝福
- 薇薇安病逝兩個月 友人竟收到微信加好友
- 比整型照還激勵...戒毒的Before & After
- Yahoo TV拼過年收視 台灣第一網紅坐鎮
- 大連社區鬧元宵 彩繪燈籠高掛瑞光林蔭大道
- 百人稻草綁掃帚 筅黗除舊找回傳統新價值
- 學測碰上冷氣團 明後天低溫剩10度
- 黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
- 傅達仁爆料 電視台長官要求女主播陪酒
- 甘比亞總統拒下台 宣布進入緊急狀態
- 超衰行員 任職26年 他被搶3次
- 劉德華傳脊椎也受創 「華仔天地」急取消初二團拜
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 106年度總預算刪240億 立院今可望完成三讀
- 年關近 陪獨老採買、弱勢享圍爐
- 爆料劉政池竊占判賠50萬 何志偉：非無中生有
- 中台灣元宵燈會 雙主燈鳳凰花開
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 馬丁史柯西斯抵台 身體微恙沈默快閃
- A片討論區總是一片祥和？人渣文本：因為這個原因
- 學測明登場 酷課雲線上即時解答
- 逛老街吃羊肉 岡山燈會大年初一熱鬧登場
- NBA》哈登大三元 仍被熱火燒傷
- 毒蟲被逮哭了…求警遮住手銬
- 家家美聲 李宗盛想「染指」
- 兄弟黃泰龍 不是新人
- 日人京都賣台南小吃 便當盒讓台灣人都笑了！
- 澎湖強盜案 濫賭妻自導自演
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威力彩、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分