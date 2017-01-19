威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-19 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月19日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：03、07、25、26、35、36 。第二區：05。

38樂合彩：03、07、25、26、35、36。

今彩539：02、11、17、26、29。

39樂合彩：02、11、17、26、29。

3星彩：480。

4星彩：4916。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」