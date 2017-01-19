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中國特鋼傾銷幅度68.27％ 美將課徵251％平衡稅

2017-01-19  17:18

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部公布最終裁定，中國進口的部份碳合金鋼板（CTL-Plate）存在傾銷問題，中國江陰興澄特鋼傾銷幅度達68.27%，包含所有中國政府融資等協助的不正當補貼行為，將課徵反補貼的251%平衡稅。

美國紐克鋼鐵（Nucor）、阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）美國分公司以及SSAB AB等3家美國鋼廠，向美國商務部和國際貿易委員會（ITC）提出申訴，指控多個國家輸入美國之特殊碳合金鋼板CTL-Plate存在傾銷行為，美國商務部於去年4月開始對涉案商品展開調查。

美國商務部聲明指出，最終確認中國江陰興澄特鋼公司的產品傾銷幅度達68.27%，且「由於中國企業普遍不配合調查」，這宗調查僅江陰興澄特鋼應訴。商務部官員表示，將通知海關及邊境巡邏隊收取相當於傾銷幅度的保證金，若日後美國國際貿易委員會（ITC）認定對美國企業無害，則將退還。

根據美國商務部，2015年中國進口的特殊碳合金鋼板CTL-Plate總金額達7030萬美元；特殊碳合金鋼板CTL-Plate用途廣泛，包含一般建築物、橋梁、農業、營建和採礦設備、機械零件和工具、船舶、鐵道車輛、油輪、駁船及大口徑的管線。

在反補貼調查當中，美國商務部認為強制應訴（mandatory respondent）廠商江陰興澄特鋼、湖南華菱湘潭鋼鐵及和Viewer Development等鋼廠出口的特定產品接受中國政府融資協助等，存在不公平補貼，課徵反補貼的251%平衡稅。

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  • 美國商務部終裁，中國進口的部份碳合金鋼板（CTL-Plate）存在傾銷問題，中國江陰興澄特鋼傾銷幅度達68.27%。（路透）

    美國商務部終裁，中國進口的部份碳合金鋼板（CTL-Plate）存在傾銷問題，中國江陰興澄特鋼傾銷幅度達68.27%。（路透）

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