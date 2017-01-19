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布局東南亞 金管會同意彰銀申設馬尼拉分行

2017-01-19  17:11

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行布局東南亞市場再下一城！金管會今天宣布，同意彰化銀行向菲律賓主管機關申設馬尼拉分行；金管會表示，截至目前為止，國銀在菲律賓已成立的分支據點，分行有五家，其中四家已經開業、一家獲准在籌設中，至於子行方面則有兩家。

金管會銀行局副局長呂蕙容指出，彰銀考量東協為國銀海外拓展業務之重點布局地點，而菲律賓為東協創始國之一，加上近年來經貿蓬勃發展，該行為落實對客戶多元化、全球性之金融服務，以提升經營績效，並進一步拓展經營版圖，因此，規劃於菲律賓設立馬尼拉分行。

根據金管會資料，目前國銀已在菲律賓設立分支機構，包括：中國信託及元大銀行設立子行；另外，合庫、兆豐銀、第一銀及國泰世華已設有分行，而華南銀亦已獲菲律賓央行核准設立分行。

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  • 金管會今天宣布，同意彰化銀行向菲律賓主管機關申設馬尼拉分行（記者王孟倫攝）

    金管會今天宣布，同意彰化銀行向菲律賓主管機關申設馬尼拉分行（記者王孟倫攝）

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標題：布局東南亞 金管會同意彰銀申設馬尼拉分行


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