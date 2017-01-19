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日媒爆：郭台銘曾告知孫正義 鴻海將投資美國

2017-01-19  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海日前傳出擴大美國投資，引發中國官方關切，日媒報導今天報導，軟銀社長孫正義去年12月與美國準總統川普會面前，鴻海總裁郭台銘曾商請孫轉達鴻海投資美國的意願。

鴻海是否擴大美國投資，引發中國高層關切，郭台銘日前向中國政府保證，即使鴻海擴大在美國營運，仍會留在中國，他也向官員強調，美國投資計畫有待新政府上台後的政策再研究，目前尚無定論。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）今天報導，孫正義日前透過美國賭場大亨、川普競選時期的金主阿德爾森（Sheldon Adelson）牽線，孫正義成功在上月6日與川普會面，他行前曾告知郭台銘將與川普會面，郭台銘當時親口要求孫正義代轉達鴻海有意赴美投資的意願。

結束與川普會面後，孫正義手上的資料被拍到印有富士康（Foxconn），孫正義受訪時澄清自已只代表軟銀，不過他當時也提及生產iPhone的富士康，「不、不，我們不生產蘋果（Apple）手機。我的朋友（指郭台銘）才製造蘋果手機。我們是軟體銀行。我們擁有Sprint。」

報導認為，川普當選後，亞洲各大企業與各國決策官員是適應最快的一群人，企圖在美國政權交替前先向川普示好，並指出孫正義很精明，沒有浪費任何時間。

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  • 日媒今天報導，郭台銘曾親口商請孫正義（見圖），向川普轉達鴻海投資美國意願。（路透）

    日媒今天報導，郭台銘曾親口商請孫正義（見圖），向川普轉達鴻海投資美國意願。（路透）

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