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18趴將歸零 財長：公股銀行13趴配合改革

2017-01-19  16:52

〔記者鄭琪芳／台北報導〕副總統陳建仁宣示退休軍公教18%優惠存款將走入歷史，財政部長許虞哲表示，13%優存也會一起處理，包括國營銀行、公股行庫等，只要是現在還有13%優存，都會一起改革。

現在退休軍公教人員有18%優存，公股銀行退休員工則有13%優存，包括台銀、土銀及輸銀等國營行庫，以及中央銀行、已民營化的公股銀行（合庫、兆豐銀、華南銀、一銀、彰銀及台企銀）等，也都有13%優存；雖然2008年以後改為存款上限500萬元，但換算下來，年息仍有65萬元，等於每月可領5.4萬元。

許虞哲表示，國家年金改革委員會預計三月提出改革方案，13%優存將配合方案內容一起調整，且不止國營銀行，只要有13%優存的公股銀行都會一起處理；至於是一起改革或分階段進行，將視情況再考量。

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  • 副總統陳建仁宣示退休軍公教18%優惠存款將走入歷史，財政部長許虞哲下午（右）表示，13%優存也會一起處理，包括國營銀行、公股行庫等，只要有13%優存，都會一起改革。（記者鄭琪芳攝）

    副總統陳建仁宣示退休軍公教18%優惠存款將走入歷史，財政部長許虞哲下午（右）表示，13%優存也會一起處理，包括國營銀行、公股行庫等，只要有13%優存，都會一起改革。（記者鄭琪芳攝）

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相關關鍵字： 13趴優存 18趴 公股銀行 年金改革 改革
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標題：18趴將歸零 財長：公股銀行13趴配合改革


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