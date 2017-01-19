快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
18趴將歸零 財長：公股銀行13趴配合改革
2017-01-19 16:52
〔記者鄭琪芳／台北報導〕副總統陳建仁宣示退休軍公教18%優惠存款將走入歷史，財政部長許虞哲表示，13%優存也會一起處理，包括國營銀行、公股行庫等，只要是現在還有13%優存，都會一起改革。
現在退休軍公教人員有18%優存，公股銀行退休員工則有13%優存，包括台銀、土銀及輸銀等國營行庫，以及中央銀行、已民營化的公股銀行（合庫、兆豐銀、華南銀、一銀、彰銀及台企銀）等，也都有13%優存；雖然2008年以後改為存款上限500萬元，但換算下來，年息仍有65萬元，等於每月可領5.4萬元。
許虞哲表示，國家年金改革委員會預計三月提出改革方案，13%優存將配合方案內容一起調整，且不止國營銀行，只要有13%優存的公股銀行都會一起處理；至於是一起改革或分階段進行，將視情況再考量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 世新零分老師 道歉辭職
- 行政院不提告黨工 廖國棟：感覺像兩面人
- 非核家園後沒事做？ 謝曉星：核廢處理是挑戰
- 超刺激春遊 萬巒吊橋下有大白鯊！
- 遭「振豐」解僱員工 工廠前抗議
- 金雞年報喜 新北市警局名家揮毫送春聯
- 周董曬古堡婚照 慶結婚2週年
- 前夫婚內偷吃8次攏是假 歡歡生前離婚協議曝光大翻盤
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 年改方案9大要點出爐 要讓世代領到、領久
- 11市代表決通過 頭份市副主席邱秀美被罷免
- 黨工被控毀古蹟？ 國民黨：林全裝修辦公室也犯罪
- 花蓮衛生局稽查年貨 驗出2件酸菜超標違規
- 地價稅與土增稅加持 屏縣105年稅收創新高
- 咘咘陪曬7月肚！賈靜雯纖瘦獲讚超美孕婦
- 賴皮留加油站 竟想….判3年
- 大嘴巴2017合體 聚會獨缺他
- 台北燈節2/4舉行 主燈設紅樓
- 與員工姊姊相姦生子 不願做DNA鑑定被起訴
- 歐巴馬特赦 洩密士兵減刑28年
- 〈實現我的旅遊夢〉走進風景明信片─斯洛維尼亞
- 西螺大橋第1次 春節封橋露營
- 紙風車猴年終場高雄打虎
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 勞檢中龍鋼鐵 勞動部查出7項缺失
- 苗栗館中音樂班跨界演出 明晚7點免費入場
- 改標風波 葡萄王道歉允退貨
- 自由廣場》國防部應駁斥林中斌
- 「全台最有年味的地方」 傳藝宜蘭園區展新貌
- 林千又掰掰！納豆貼「喜歡女孩」...安心亞看完怒吼
- 傳承父母善心 餐廳老闆停業招待肯納兒
- 年改國是會議 軍公教揚言召集25萬人上凱道抗議
- 春節敬老金6000 彰市大方送
- 新田營區揭牌 豐富專案啟動
- 華研尾牙灑800萬紅包 Hebe Selina受寵大家搶合照
- 恩主公醫院 核醫設備上陣
- 羅智強諷小英60台哈雷護駕 綠委超酸回擊
- 年改座談頻傳衝突 陳建仁籲陳抗主持者管控成員
- 1.2萬只智慧表贈世大運選手 柯文哲：呈現台灣科技偉大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：18趴將歸零 財長：公股銀行13趴配合改革
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分