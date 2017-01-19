漢翔攜手智慧機械業 研發航太智慧機械設備

2017-01-19 16:14

〔記者張菁雅／台中報導〕漢翔公司與14家智慧機械業今天在經濟部國營會副主委吳豐盛、台中市副市長張光瑤見證下，簽署合作備忘錄，將共同研發飛機結構金屬件、複材件及發動機等航太機械設備。漢翔公司董事長廖榮鑫表示，未來航太產業市場需求量大，亟需人才投入，而公司對於國機國造也準備好了。

市府經發局表示，台中市是機械和航太產業重要聚落，也是中央產業創新政策的智慧機械和國防航太推動計畫地區，依據空中巴士及波音航太市場預測，未來20年，全球新客機需求超過3萬3000架次，而我國航太產業104年產值約915億元，只佔全球市場產值的0.4％，仍待積極拓展。在市府促成下，漢翔公司和14家智慧機械業者簽署備忘錄，共同爭取航太龐大商機。

廖榮鑫表示，台灣航太產業環境十分嚴峻，接單成功率不到10％，空中巴士估計未來10年內將製造1萬架飛機，與過去花了42年才達成此一數字的趨勢不同，顯示未來航太產業需求量大；而發展智慧航太產業，必須有人才、練兵場及柴火，漢翔責任就是盡量接國際單，同時在國機國造方面，漢翔信心十足，已經準備好了。

台灣機械工業公會理事長柯拔希則表示，機械業可以成為航太產業的重要供應鏈，讓產業有練兵機會，而去年機械業產值為9800多億元，九度挑戰兆元產業失敗，今年有航太產業加入，預估可成長5％到10％，機械業絕對有機會成為兆元產業。