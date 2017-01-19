| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

漢翔攜手智慧機械業 研發航太智慧機械設備

2017-01-19  16:14

〔記者張菁雅／台中報導〕漢翔公司與14家智慧機械業今天在經濟部國營會副主委吳豐盛、台中市副市長張光瑤見證下，簽署合作備忘錄，將共同研發飛機結構金屬件、複材件及發動機等航太機械設備。漢翔公司董事長廖榮鑫表示，未來航太產業市場需求量大，亟需人才投入，而公司對於國機國造也準備好了。

市府經發局表示，台中市是機械和航太產業重要聚落，也是中央產業創新政策的智慧機械和國防航太推動計畫地區，依據空中巴士及波音航太市場預測，未來20年，全球新客機需求超過3萬3000架次，而我國航太產業104年產值約915億元，只佔全球市場產值的0.4％，仍待積極拓展。在市府促成下，漢翔公司和14家智慧機械業者簽署備忘錄，共同爭取航太龐大商機。

廖榮鑫表示，台灣航太產業環境十分嚴峻，接單成功率不到10％，空中巴士估計未來10年內將製造1萬架飛機，與過去花了42年才達成此一數字的趨勢不同，顯示未來航太產業需求量大；而發展智慧航太產業，必須有人才、練兵場及柴火，漢翔責任就是盡量接國際單，同時在國機國造方面，漢翔信心十足，已經準備好了。

台灣機械工業公會理事長柯拔希則表示，機械業可以成為航太產業的重要供應鏈，讓產業有練兵機會，而去年機械業產值為9800多億元，九度挑戰兆元產業失敗，今年有航太產業加入，預估可成長5％到10％，機械業絕對有機會成為兆元產業。

廣告
  • 漢翔公司與智慧機械業者共同簽署合作備忘錄。（記者張菁雅攝）

    漢翔公司與智慧機械業者共同簽署合作備忘錄。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廖榮鑫 智慧機械 智慧機械產業 漢翔 航太產業
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：漢翔攜手智慧機械業 研發航太智慧機械設備


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.