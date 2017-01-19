終結連2升 新台幣收31.623元

2017-01-19 16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天盤初一度重貶逾1角，但盤中貶幅收斂，終場以31.623元兌1美元作收，貶值3.7分，結束連續2個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.68億美元。

外匯交易員表示，新台幣短線仍將受到國際美元強弱所牽引，但受到出口商有拋售美元的潛在需求影響，相對可獲得一定程度的支撐。

新台幣今以31.715元開出，最高31.555元、最低31.715元，終場收31.623元。