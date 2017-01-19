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三大法人賣超27億 外資賣超30億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣27.03億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-01-19  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣27.03億元。

外資今天賣超30.69億元，投信買超6.06億元，自營商賣超2.4億元。

台股今天下跌23.85點，收在9318.12點，成交值新台幣786.16億元。

 

106年01月19日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,057,844,620 1,059,404,978 -1,560,358
自營商（避險） 3,069,120,725 3,308,494,271 -239,373,546
投信 1,295,747,540 689,217,530 606,530,010
外資及陸資 20,454,920,289 23,524,077,311 -3,069,157,022
合計 25,877,633,174 28,581,194,090 -2,703,560,916

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