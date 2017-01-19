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2017年債券怎麼買？花旗建議3大方向

2017-01-19  14:11

〔記者李靚慧／台北報導〕2016年全球市場股債齊揚，2017年第1季是否可能延續？花旗集團認為，2017年全球景氣可望溫和成長，看好美國能源、科技、金融類股；至於債券投資，則建議減持長天期債券，轉持短天期、評等較好的高收益債及新興市場債。

花旗集團今日發布2017年投資展望，花旗（台灣）銀行財富管理暨研究部資深副總裁王進彰表示，今年市場主要的機會與挑戰，在於美國準總統川普上任後的「3R」，包括美國因財政擴張、減稅與管制鬆綁所產生的通膨預期（Reflation）、股票、債券間的資產輪動（Rotation），以及全球貿易保護主義、反移民政策引發的政治風險（Risks）。

花旗集團預期，2017年全球景氣可望呈現溫和成長。王進彰指出，雖然美股續創新高，不少投資人擔憂價格偏高，但相較2017年德國、法國、義大利等國家將陸續舉行大選，英國也將展開脫歐談判，歐洲地區政治不確定性攀升，英國實質薪資成長率也首次出現150年來的負成長，恐不利未來消費力道。因此，花旗對歐股持相對保守態度，認為美股依舊是優於歐股的選擇。

從類股分析，王進彰認為美國股市差異化投資機會浮現，從每股盈餘成長評估，能源（36.9%）、科技（17.7%）與金融（15.4%）類股排名前三，可望成為領導2017年美股成長的主要貢獻類股。

至於債券投資方面，因過去30年，長天期政府公債一直是投資人最佳標的，但花旗認為，2017年債券應進行內部調節，建議降低長天期債，轉持短天期債、評等較佳的高收益債及新興市場債。

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  • 針對2017年債券投資方向，花旗王進彰建議投資人，減長天期轉短天期及評等佳標的。（記者李靚慧攝）

    針對2017年債券投資方向，花旗王進彰建議投資人，減長天期轉短天期及評等佳標的。（記者李靚慧攝）

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相關關鍵字： 債券 債券市場 川普 美股
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標題：2017年債券怎麼買？花旗建議3大方向


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