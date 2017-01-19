中油新總座劉晟熙上任 估今年油價持穩最高60元
2017-01-19 12:31
〔記者黃佩君／台北報導〕中油今舉行總經理交接，原國光電力董座劉晟熙接任總經理，原總座陳綠蔚轉任國光電力董座。劉晟熙表示，預估今年油價變數影響較大因素仍為減產協議是否落實，但川普上任及IS問題處理情況也會影響，預估全年油價將落在50到60美元之間。他也強調今年將是中油的建設年，包括第三天然氣接收站、高雄港洲際二期油品石化儲運中心、桃園煉油廠R3重啟等將是三大重點。
劉晟熙受訪表示，川普上任後宣示將處理IS問題，無論是否解決跟解決都是油價變數，但最主要因素仍是OPEC及非OPEC國家的減產協議，本次連蘇聯都加入，規模相當大，且落實程度較以往減產協議來得高。他強調，影響油價因素眾多，但綜合各界觀察，全年平均約落在50到60美元之間；較目前持穩小漲，但並未大漲。
而對今年中油任務，劉晟熙也說行政院定義今年為建設年，中油將加緊目前手上三大建設，包括高雄港洲際二期油品石化儲運中心的環評正在進行，後續視需要將再補還差。而第三接收站也預期將做環差，目標今年8月動工；他也坦承進度「很趕」，但因涉及非核家園落實，是中油必須承擔的工作。
而桃園煉油廠R3重油加氫脫硫工場原因地方抗議希望桃煉遷廠，延宕10年並緩建達4次，今年也預計可重新啟動。目前桃煉有兩座RDS，中油將日產1.5萬桶該座提升到7萬桶，未來兩套合計日產能將從4.5萬桶提升至10萬桶，改善經費達384億元。
劉晟熙也說，中油去年稅前盈餘達新台幣355億元，是過去27年來最佳紀錄，笑稱這是卸任總經理陳綠蔚所設下的「綠蔚目標」，例如落實SOP、加強管理外包廠商、維持設備營運可靠度、加強檢修及維修，並讓備用設備隨時可以上線營運等，強調若能落實，自然就可以獲利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 世新零分老師 道歉辭職
- 《返校》勾起鄉民回憶 阿嬤親眼目睹陳澄波被槍決
- 川普：當了總統會繼續推文
- 獨家》摸下體、恐嚇信 女國中生拒幫跑腿疑遭霸凌
- 楊采妮不捨華仔受傷 「他特別注意大家安全」
- 搬磁磚、作木工 2女生獲保送北科大
- 親自上陣搏命演出 劉德華拍戲常受傷
- 年改影響千萬人！ 陳建仁：107年就是改革元年
- 馬丁史柯西斯抵台 身體微恙沈默快閃
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
- 學測明登場 今下午可查看考場
- NBA》不再當廢城 七六人2017年戰績更勝騎士、馬刺
- 神秘婦聯會 蔣宋美齡的政治城堡
- 林全：加強春節交通疏導 協助離島居民返鄉
- 華仔墜馬 命理師稱恐需15個月才能康復
- 富邦盃》首局連3棒開轟 龜山「煙火秀」開胡
- 黨產會查史料：蔣宋美齡曾任黨職
- 販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
- 黑道不滿毒品被退貨 強押洗劫打到斷齒、骨折
- 澳網》詹氏姊妹爆冷淘汰 新春3連敗
- 崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK
- 國庫百億大紅包 年前送地方政府
- 鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
- 自由廣場》瑞士化‧以色列化‧台灣化
- 《反歧視法》有望了！ 陳建仁允成立「人權處」
- NBA》勇士「海嘯兄弟」超鬼神 進攻效率大解密
- 春節期間 部分醫院牙科急診不打烊
- 陳郁秀掛保證 華視不會變飯店
- 集集火車站換裝 石虎、黑熊站崗
- 找到工作安心過好年！ 台東徵才人潮多
- 冬山河生態綠舟 景觀大賞獲獎
- 前美國駐聯合國大使提議將駐日美軍一部份移駐台灣
- 不逃避的歷史定位
- 美學者：川普應在一中下擴大對台互動
- 國中女轉學生 遭同窗毆打猥褻
- 偵測泰豐輪胎大火空污品質 桃市府：今「良好」等級
- 二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流
- 南迴公路多良高架、大溪明隧道 春節前通車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中油新總座劉晟熙上任 估今年油價持穩最高60元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分