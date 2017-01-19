中油新總座劉晟熙上任 估今年油價持穩最高60元

2017-01-19 12:31

〔記者黃佩君／台北報導〕中油今舉行總經理交接，原國光電力董座劉晟熙接任總經理，原總座陳綠蔚轉任國光電力董座。劉晟熙表示，預估今年油價變數影響較大因素仍為減產協議是否落實，但川普上任及IS問題處理情況也會影響，預估全年油價將落在50到60美元之間。他也強調今年將是中油的建設年，包括第三天然氣接收站、高雄港洲際二期油品石化儲運中心、桃園煉油廠R3重啟等將是三大重點。

劉晟熙受訪表示，川普上任後宣示將處理IS問題，無論是否解決跟解決都是油價變數，但最主要因素仍是OPEC及非OPEC國家的減產協議，本次連蘇聯都加入，規模相當大，且落實程度較以往減產協議來得高。他強調，影響油價因素眾多，但綜合各界觀察，全年平均約落在50到60美元之間；較目前持穩小漲，但並未大漲。

而對今年中油任務，劉晟熙也說行政院定義今年為建設年，中油將加緊目前手上三大建設，包括高雄港洲際二期油品石化儲運中心的環評正在進行，後續視需要將再補還差。而第三接收站也預期將做環差，目標今年8月動工；他也坦承進度「很趕」，但因涉及非核家園落實，是中油必須承擔的工作。

而桃園煉油廠R3重油加氫脫硫工場原因地方抗議希望桃煉遷廠，延宕10年並緩建達4次，今年也預計可重新啟動。目前桃煉有兩座RDS，中油將日產1.5萬桶該座提升到7萬桶，未來兩套合計日產能將從4.5萬桶提升至10萬桶，改善經費達384億元。

劉晟熙也說，中油去年稅前盈餘達新台幣355億元，是過去27年來最佳紀錄，笑稱這是卸任總經理陳綠蔚所設下的「綠蔚目標」，例如落實SOP、加強管理外包廠商、維持設備營運可靠度、加強檢修及維修，並讓備用設備隨時可以上線營運等，強調若能落實，自然就可以獲利。