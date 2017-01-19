貶幅收斂 新台幣中午暫收31.598元

2017-01-19 12:12

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到國際美元反彈影響，呈現疲弱格局，但盤中貶幅收斂，中午暫以31.598元兌1美元作收，小貶1.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.5億美元。

外匯交易員表示，由於農曆年關逼近，市場對新台幣需求旺盛，出口商也有拋售美元，發放獎金的需求，導致新台幣盤中由貶轉升。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）主席葉倫發表最新談話後，帶動國際美元反彈，而新台幣受到季節性因素，相對抗跌。