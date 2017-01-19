進口車市占39％創新高 IEK︰國產車須尋求突破

工研院IEK今天舉行「2017年台灣製造業暨汽車產業景氣展望」記者會。（記者王孟倫攝）

2017-01-19 11:49

〔記者王孟倫／台北報導〕工研院產經中心（IEK）今天表示，去年（2016）進口車市占率達到歷史新高38.8%，由於國內總市場成長有限、進口車又挾品牌優勢逐步進逼，2017年將是我國業者在推出下一代車型與車種改款，所必須面對與思考的課題，國產車必須積極尋求突破。

工研院IEK今天舉行記者會，公布2017年台灣製造業暨汽車產業景氣展望。IEK指出，針對2017我國汽車市場及產業的關鍵挑戰，國產車的內、外銷策略，必須積極尋求突破。

首先是「進口車擠壓國產市場」，2016年國內新車總掛牌數達到近44.0萬輛的5年新高水準，較前年同期成長4.5%，但進口車掛牌數也突破17萬輛，成長率達10.2%。

「這兩項因素讓進口車市占率，節節擴大！」IEK直言，在傳統進口車品質較佳的印象加持、挾品牌優勢逐步進逼，加上進口車與國產車的價差逐漸縮小，使得2016進口車市占率達到歷史新高38.8%。

在外銷方面為「國際競爭加劇」，IEK指出，國產車外銷以外資品牌為主，在巴林等新興國家造車工藝水準逐漸提高，與就近輸出節省運輸成本的考量下，近年國際母廠已調整全球整車產能的布局，加上新興國家低價競爭，將不利於我國汽車業者獲利。

IEK建議，近年來，車用駕駛安全輔助系統、空氣衛生品質的消費者意識抬頭，在國內許多老舊車輛瀕臨汰換，若能透過自有品牌車輛的新車購入，不僅改變國內現有運輸環境品質與降低事故機率，也可在國內擴大車電系統與高效率動力系統應用作為試金石，國產新車應提供更安全與更環保的車輛。