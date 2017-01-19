建商推案拉尾盤 北台3都去年金額近8千億

2017-01-19 11:33

〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》雜誌統計，去年1~11月，北台灣全年合計推案金額僅6800餘億元，不過全年卻達7956.49億元，顯見光是12月便新增近1200億推案量。業者分析，因政策利多，導致年底建商積極推案。

《住展》：因政策利多，建商積極推案

根據《住展》雜誌統計，2016年北台灣新成屋、預售屋案推案量達7,956.49億元，僅比2015年減少544.08億，年減幅約6.4％。年減幅度沒有想像中那麼大，關鍵在於去年第四季中央釋出都更、老屋重建等新政方向，對房市態度轉為友善，以及去年底前北市中心大量成交消息激勵，推案意願因此略有提升。但若與2013年高峰期相比，則銳減逾5500億元。

去年11月間，北台灣推案量原僅6800餘億元，但因蔡英文所提出的都更議題不斷發酵，12月內政部又拋出「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」（俗稱『老屋重建條例』）、且行政院迅速於當月核定。這二個政策被解讀為政府對房市趨於友善，激勵建商趕在年底前積極推案，案量一口氣衝到將近8000億元。

至於，北台灣三都推案表現，新北市、桃園市2016年推案量均連袂下滑。其中，新北市2016年推案量為2989.70億元，較2015年降低約277億元，年減幅約8.5％；桃園市2016年推案量為1676.38億元，比2015年銳減約499億元，年衰退約22.9％，是衰退幅度最大的縣市。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，桃園推案量急縮的主因是房價修正幅度最劇烈，高過其他縣市，但也因有感降價，以及1、2、3字頭的親民房價，成交狀況也較佳。由於降價幅度大，且變相降價的手法明顯，加送裝潢的狀況較其他縣市普遍，在在侵蝕銷售利潤，因此業者縮手推案的現象最明顯。

北台灣三都推案量唯一逆勢走漲的是台北市，北市2015年推案量僅1628.88億元，但2016年卻增至1868.40億元，淨增239.52億元，年增幅約14.7％。

何世昌表示，北市2014年、2015年推案量已連續衰退二年，2016年終止連二年走跌。雖然推案量回穩，但主要是「琢白」、「和平大苑」、「信義御邸」等高總價豪宅案挹注，推升總體案量。若從建案數量來看，去年北市推案僅138個，創下統計以來新低，顯示多數建商心態仍然保守。

但是預期2017年北市調降房屋稅、眾多豪宅案趁機傾巢而出；若是豪宅全按既定時程推出，案量就高達約2千億左右，推案量將連二年上揚，成為今年房市推案的領頭羊。不過，在推案量之外，最關鍵的仍在於北市成交量能否提升，才能真正帶動房市回穩。