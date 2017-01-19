原油漲幅不大 下週汽柴油價格可望持平

2017-01-19 10:32

〔記者黃佩君／台北報導〕本週國際油價下跌因素走強，依中油浮動油價公式推估，下週國內汽柴油油價持平。

石油輸出國組織（OPEC）今年起執行減產協議，原一度激勵油價大漲，但本週美國能源資訊署（EIA）預期美國頁岩油將增產，致油價下跌因素走強。

截至週四，中油參考指標原油價格，來到每桶53.94美元，較上週的53.63美元小漲0.31美元，依中油7D3B浮動油價公式推估，下週國內油價不調整機率大。

若下週汽柴油價不調整，中油92無鉛汽油維持每公升25元、95無鉛汽油26.5元、超級柴油22.7元。實際油價變化仍以中油週日中午公告為準。