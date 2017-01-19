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攬才專法放寬外國學生來台實習最長2年

2017-01-19  10:18

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會研擬的攬才專法出爐，國發會表示，並沒有放寬一般白領來台工作資格及審查的標準，只是檢討簽證、居留、保險、歸化、退休等待遇，讓外國人在台的工作環境更友善，但是為了產業攬才的彈性，另開了一道門，提出所謂「特定外國專業人才」，並且放寬外國學生來台實習簽證，從最長一年延長到兩年，後者則被質疑將造成「假實習，真工作」情況。

根據此草案，適用對象主要分為「一般外國專業人士」及「特定外國專業人才」等兩類。前者依現行勞動部之相關規範，爭議不大，外界較有疑慮的主要對「特定外國專業人才」的鬆綁，認定標準由部會就專業領域各別定義，國發會解釋主要是考量產業特性不同，增加用人彈性。

為爭取產業所需的特定專業人才，國發會並仿效新加坡個人就業准證（PEP）制度，核發工作許可、居留簽證、外僑居留簽證、重入國許可四證合一的「就業金卡」。

此外，國內及新創企業業者反映我國聘僱外籍人才門檻嚴格，造成企業無法確認延攬外籍人才是否適任的問題，國發會也參考香港「實習簽證」及新加坡「實習工作許可」等，規劃核發「實習簽證」，加強吸引全球優秀青年來臺實習。

只是台大國發所副教授辛炳隆質疑，實習簽證最長2年，且資格、申請、審查標準均由中央目的事業機關訂定，若被不肖業者利用，恐造成「假實習，真工作」，有違政府鬆綁美意，須審慎看待。

國發會表示，目前有關草案中提到「特定外國專業人才」的定義、適用對象認定及標準，以及實習簽證的開放等，都已經放在「公共政策網路參與平台」供各界提供意見，後續將參考各界建議，於相關管理辦法制定開放人數數額及標準，並強化後續審查追蹤機制，以降低外界疑慮。

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  • 外國專業人才延攬及僱用草案正在國發會公共政策參與平台徵詢外界意見。（記者陳梅英攝）

    外國專業人才延攬及僱用草案正在國發會公共政策參與平台徵詢外界意見。（記者陳梅英攝）

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相關關鍵字： 全球攬才 國發會 實習簽證 就業金卡 白領
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