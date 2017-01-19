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攬才專法放寬外國學生來台實習最長2年
2017-01-19 10:18
〔記者陳梅英／台北報導〕國發會研擬的攬才專法出爐，國發會表示，並沒有放寬一般白領來台工作資格及審查的標準，只是檢討簽證、居留、保險、歸化、退休等待遇，讓外國人在台的工作環境更友善，但是為了產業攬才的彈性，另開了一道門，提出所謂「特定外國專業人才」，並且放寬外國學生來台實習簽證，從最長一年延長到兩年，後者則被質疑將造成「假實習，真工作」情況。
根據此草案，適用對象主要分為「一般外國專業人士」及「特定外國專業人才」等兩類。前者依現行勞動部之相關規範，爭議不大，外界較有疑慮的主要對「特定外國專業人才」的鬆綁，認定標準由部會就專業領域各別定義，國發會解釋主要是考量產業特性不同，增加用人彈性。
為爭取產業所需的特定專業人才，國發會並仿效新加坡個人就業准證（PEP）制度，核發工作許可、居留簽證、外僑居留簽證、重入國許可四證合一的「就業金卡」。
此外，國內及新創企業業者反映我國聘僱外籍人才門檻嚴格，造成企業無法確認延攬外籍人才是否適任的問題，國發會也參考香港「實習簽證」及新加坡「實習工作許可」等，規劃核發「實習簽證」，加強吸引全球優秀青年來臺實習。
只是台大國發所副教授辛炳隆質疑，實習簽證最長2年，且資格、申請、審查標準均由中央目的事業機關訂定，若被不肖業者利用，恐造成「假實習，真工作」，有違政府鬆綁美意，須審慎看待。
國發會表示，目前有關草案中提到「特定外國專業人才」的定義、適用對象認定及標準，以及實習簽證的開放等，都已經放在「公共政策網路參與平台」供各界提供意見，後續將參考各界建議，於相關管理辦法制定開放人數數額及標準，並強化後續審查追蹤機制，以降低外界疑慮。
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