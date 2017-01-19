1/19重要財經新聞一覽

2017-01-19 09:08

自由時報財經︰裂縫問題吵不休／浮洲宅1樓不給退 日勝生判賠14戶1.5億

浮洲合宜住宅前年遇4級地震發生裂痕，日勝生雖已補強、也同意2樓以上以較低價購得的承購戶解約，但1樓因屬一般買賣，不適用退場機制，遭部分1樓住戶提告要求返還價金；新北地院昨判決認定建商有「未符合建築技術規則要求標準設計施工」情形，判日勝生給付A2及A6區14戶已給的價金及違約金，合計1億5568萬餘元，可上訴。

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蘋果日報財經︰川普開口干預 美元多頭挨棍

美國候任總統川普明將宣誓就職，卻已先向《華爾街日報》放出風聲，在周一刊出的專訪中聲稱「美元太強」，尤其是考慮到人民幣貶勢如「自由落體的石頭」。川普背離過去20多年美國政府均支持強勢美元的傳統，成為新政府迄今對匯率立場最清楚的暗示。

工商時報財經︰黨政軍有望重返媒體 NCC：朝間接投資不逾5％或10％方向努力

黨政軍條款解禁再現曙光！NCC主委詹婷怡昨（18）日表示，基於媒體需要相當資金投入，並以活絡數位匯流產業發展，黨政軍條款擬朝向間接不超過5％或10％的方向去凝聚各界共識。這是蔡政府上任後，NCC對於「黨政軍條款」首度釋出的突破性發展。

中國時報財經︰泰豐估損5億 月營收大減7成

泰豐輪胎中壢廠火災原因尚未釐清，泰豐財務處處長兼發言人楊建忠昨（18）日指出，初步估計廠房貨物、設備等損失金額約5億元，衝擊未來每月營收3億元，占全體營收比高達7成，停工期估計長達半年，恐出現經銷商陸續轉單效應。另對居民損害賠償仍在協調，已派專人勘查。

經濟日報財經︰環評過了 台積5奈米啟動

環保署環評大會昨（18）日通過攸關台積5奈米先進製程布局的南科環境差異影響評估案。台積電表示，此案通過讓台積5奈米製程基地有著落了，最快將在今年動工，目標在2020年量產，拉開和英特爾及三星差距，獨步全球。

星島日報財經︰投行揀「刁」求穩陣 暫緩保薦創新企業

證監會藉中國森林（930）涉造假案，首次向保薦人和核數師「開刀」，令新股市場風聲鶴唳。有投行發出內部指引，提醒員工揀「刁」首要是「安全第一」，並暫緩所有業務「獨特」新股的上市安排。市場人士指，投行為求自保，已較傾向為銀行、國企等「穩陣」行業保薦，業務相對創新的企業，上市將更困難。