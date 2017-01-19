台股開盤下跌13.99點 報9327.98點
2017-01-19 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌13.99點，跌幅0.15％，報9327.98點，成交金額為19.84億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 世新零分老師 道歉辭職
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 重啟溝通 田弘茂邀陳德銘金門見
- 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
- 邵雨薇親密吳慷仁 張立昂「全力支持」暖爆
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- NBA》麥休斯逆轉彈 魏德生日吃癟
- 川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了
- 陳琥解禁日 依舊在7月
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 被評「空洞」暴怒 「0分講師」遭世新大學解聘！
- 奄美．琉球申請世遺 日下月提推薦函
- 自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則
- 自由廣場》土木公職考用 別降低標準
- 紀培慧扮魔人 不怕撞鬼怕吃辣
- NBA》尼克衰不完 禁區二門神掛病號
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 《健身反傷身？》 古都馬拉松 自救會促避開空污高峰
- 涉詐領出席費 嘉市議員張敏琪10萬元交保
- 找到工作安心過好年！ 台東徵才人潮多
- 歐巴馬特赦 洩密士兵減刑28年
- （嘉義）看板倒鹿角斷 竹崎鹿草門面落漆
- 本土契作黑豆醬油 年節伴手禮新選
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 國中女轉學生 遭同窗毆打猥褻
- 龍鳳漁港天車半年未修 漁民跳腳
- 田弘茂邀陳德銘訪金 中國直白回應
- 春節疏導兩階段 竹縣籲多走替代道
- 泰豐輪胎大火空污、損鄰 鄭文燦：不准原址重建
- 《無油煙年菜特企Part 1》別說烤箱沒用處 搞定年菜沒問題
- 拓寬歷時7年 名間投25線通車
- 海洋拉娜解肌荒 模擬雲霧聚水作用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 要變天了！彭啟明：最冷時間在週六到下週一二
- 遭「振豐」解僱員工 工廠前抗議
- SBL明星賽出招 阿忠、皓呆當判官
- 有紅成這樣？ H奶女星狠拒2中媒訪問
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤下跌13.99點 報9327.98點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分