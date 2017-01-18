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大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

2017-01-18  22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月18日）開獎的第106000005期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000015期今彩539頭獎1注中獎，由台中市大肚區自強里遊園路二段175之7號1樓的鴻運彩券行開出。

第106000005期大福彩中獎號碼為：「06、07、11、12、33、36、37，特別號04」，頭獎摃龜；貳獎開出3注，可得25萬元；參獎共120注獲得，每注可得4000元；肆獎共2090注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4424注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共10注獲得，每注可得10萬元。

第106000015期今彩539中獎號碼為「09、20、21、36、37」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共252注獲得，每注可得2萬元；參獎共8243注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬6434注獲得，每注可獲得50元。

第106000015期39樂合彩中獎號碼為「09、20、21、36、37」，四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9944注中獎，每注可得1125元。

第106000015期3星彩中獎號碼為「774」，正彩共41注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000015期4星彩中獎號碼為「3381」，正彩共14注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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