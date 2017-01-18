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展望金雞年 櫃買中心董座：看好今年櫃買市場

2017-01-18  19:07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心去（2016）年報出申請上櫃及登錄興櫃37與63家的好成績，展望金雞年，櫃買中心目標再介紹30多家上櫃，讓資本市場更加熱絡。對於櫃買市場股票表現，櫃買中心董事長陳永誠認為，因過去上櫃、興櫃的股價被低估，認為今年櫃買市場能夠回溫。

櫃買中心董事長陳永誠看好今年櫃買市場發展，原因是去年台股大漲11%、櫃買反而小跌3%，部分類股被低估，估計今年應該會回溫，所以上櫃、興櫃股今年會比去年好，期待今年上櫃成交量能佔上市比重3成。

櫃買中心的國際債業務也報捷，去年發行量高達1.59兆元，再創新高。過去有不少中國的銀行來台灣發行寶島債，但去年、今年美元強、人民幣又貶值，因此，今年國際債的發行發行量及流通量大增159檔，債券計價以美元為主，還有南非幣、紐幣、澳幣等，國內投資人能有更多元的選擇。

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  • 櫃買中心董事長陳永誠。（記者張慧雯攝）

    櫃買中心董事長陳永誠。（記者張慧雯攝）

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