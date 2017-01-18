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凱美因有重大事項待公布 明暫停交易一日

2017-01-18  19:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕被動元件廠凱美（5317）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自106年1月19日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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  • 凱美（5317）。（陳柔蓁翻攝自官網）

    凱美（5317）。（陳柔蓁翻攝自官網）

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