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大火損失至少5億 泰豐輪胎股票明恢復交易

2017-01-18  19:00

〔記者楊雅民／台北報導〕泰豐輪胎（2102）中壢廠遭大火肆虐，初估生產設備和約20萬條的輪胎存貨損失至少5億元，由於已完整說明暫停交易日期，證交所同意股票明天恢復交易。

泰豐發言人楊建忠表示，這次火災算是不幸中的大幸，並沒有人員傷亡，初估生產設備和約20萬條的輪胎存貨損失至少5億元，不包括周遭居民損失賠償。

楊建忠表示，泰豐目前主要生產工廠為中壢廠和中國江西廠，中壢廠年產能約300萬條，以外銷為主，外銷高佔9成以上，主要外銷至歐美、東南亞、中東等市場。

由於火災發生原因仍在鑑定中，在災害鑑定小組尚未完成鑑定前，公司員工無法進入廠區生產，將影響出貨，粗估每停工1天，公司將損失1000萬元的營收。

以泰豐單月營收約4~5億元估算，若停工1個月，單月營收將腰斬至2億元左右，泰豐強調會盡最大力量保持客戶既有的訂單，同時和桃園市政府積極協調，讓中壢廠儘速復工生產。

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  • 泰豐輪胎大火之後現場一片狼藉，初估損失超過5億元。（記者李容萍攝）

    泰豐輪胎大火之後現場一片狼藉，初估損失超過5億元。（記者李容萍攝）

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