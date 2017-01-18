統籌款超徵 地方政府年前可領106億大紅包
財政部國庫署表示，受惠去年統籌款超徵，農曆年前地方政府將可領到百億大紅包。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］年關及時雨！財政部國庫署表示，受惠去年統籌款超徵，農曆年前地方政府將可領到百億大紅包，根據分配公式，台北市將可領到「最大包」、金額達18.07億元，其次為新北市13.25億元，就連債務超限的宜蘭縣及苗栗縣，也可領到1.18億元及0.85億元，有助紓解年關資金調度壓力，加快償債時程。
國庫署指出，去年中央統籌分配稅款預算數為2478億元，年中時原本預估僅能小幅超徵，當時還發新聞稿提醒地方政府，別期待可拿到向前2年一樣的百億超徵大紅包，結果下半年受惠景氣轉好，營所稅暫繳稅款大增，至年底總計超徵了113億元。
國庫署表示，按規定，可拿出其中106億元普通統籌分配稅款加發給地方政府，超徵數雖然低於2015年的154億元及2014年的歷史高點196億元，但仍高於預期。款項將於農曆年前撥款，考量財政健全，呼籲地方政府拿到超徵紅包後，能優先用於彌補去年收支差短，若有剩餘可用於償債。
按照分配公式，六都中台北市可拿18.07億元、新北市13.25億元、高雄市12.75億元、台中市11.04億元、台南市8.55億元、桃園市8.52億元。非六都部份，則以彰化縣領最多、有3.3億元，其次為屏東縣的2.8億元及雲林縣的2.52億元。
至於債務超限的苗栗縣，在扣除向中央墊借的0.95億元統籌款後，年關前仍可領到0.85億元紅包；宜蘭縣向中央墊借的統籌款，則已在去年底前償還完畢，因此可按分配公式，領到全額超徵紅包1.18億元，可望協助加快改善財政體質。
國庫署解釋，中央統籌分配款採按月發放，一年共12次，但若當年度屬統籌分配稅款稅源的所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅有超徵情形，超徵部分會於隔年1月中旬年度決算後，額外加發給地方政府。
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