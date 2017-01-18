陽明董座謝志堅：今年貨櫃運輸會較去年好
2017-01-18 18:06
〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）董事長謝志堅表示，全球貨櫃船閒置率、拆解量在去年都創歷史新高，且從近日海運市場表現觀察，今年貨運市場景氣，已從＂不會比去年差＂，改口為＂會較去年好＂，陽明今年力拼減虧。
另外，謝志堅表示，轉投資的好好物流，將配合政府南向政策，在印尼、菲律賓等地設立據點，發展物流市場。
謝志堅說，根據最新國際船務預測機構推估，去年船舶閒置率達1.5%，創歷史最高峰，而拆解數達65萬TEU（20呎櫃），也創歷史新高。同時，去年初的2017年海運艙位供給成長年增，從原先估計的4.8%降為3.4%，艙位需求約1.6%，在供需差距縮小下，今年遠歐和美國線的運價都大幅年增，今年營運一定好。
陽明海運業務長曹志謙表示，去年12月遠歐線運價逐步上揚，2017年第1季的遠歐長約價已出現倍增;美國航線方面，2017年美國線的長約價年增60%到70%之多，上半年表現可望不弱。
在油價方面，謝志堅說，預期在中東國家、美國油頁岩商互相制衡下，今年油價可望介於每桶50-60美元，而這也是各方都可接受的範圍。
至於川普就任美國總統後，全球貨量是否減少，進而影響航運界？謝志堅認為，製造業回流美國沒那麼快，川普執政前幾年回美國的製造業貨流也沒那麼多，但今年美國線的貨不會少。
陽明將進行減資、增資案，第一階段增資案，將在第一季進行，而第一階增資段將以大股東為優先，交通部不排除會維持持股，或是增加持股比例，交通部目前持股33.3%，而策略性、財務性投資人等則持續接觸中。
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