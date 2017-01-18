一例一休衝擊排班人力 工總：企業恐外移或歇業

2017-01-18 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對一例一休議題，工總今指出，問題不在調適、而是人力不足，小型企業為適應恐會將訂單往外推，甚至不排除外移，若找不到人也說不定會被迫歇業。

《中央社》報導，工總秘書長蔡練生今在出席活動時針對一例一休表示，新制自去年底上路以來，衝擊已開始顯現，企業界也都積極表達新制對排班、人力的諸多影響，雖然先前政府宣布會積極輔導企業調適，但小型企業就是會有人力不足的問題，除非是將訂單往外推，但這樣對台灣總體經濟來說也是負面。

蔡練生指出，一例一休不只衝擊雇主，限制家班時數也影響到勞方的收入，他呼籲政府勇於面對問題，否則拖越久衝擊越大，企業甚至不排除會外移，若實在找不到人、無法排班，也可能演變成被迫歇業。