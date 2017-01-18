泰豐大火 初估損失逾5億元

2017-01-18 17:23

〔記者楊雅民／台北報導〕泰豐輪胎中壢廠昨日遭大火肆虐，泰豐輪胎今在證交所重大訊息說明會上表示，這次大火算是不幸中大幸，並沒有人員傷亡，但初估生產設備和庫存損失達5億元以上。

泰豐發言人楊建忠表示，公司昨天發生意外火災，公司立刻通報消防單位，內部並成立應變小組，火勢在昨晚9點50分完全撲滅，火災發生原因還在鑑定中。

他說，中壢廠年產能約300萬條，以外銷為主，外銷佔9成以上，外銷至歐美、東南亞、中東等市場。

在災害鑑定小組尚未完成鑑定前，公司員工無法進入廠區，將影響出貨，會盡最大力量保持訂單，並和桃園市政府積極協調，希望能儘速復工。

至於周遭遭火災波及的居民，今日已派相關主管和里民溝通，對於受到火災損害的建物及水電部份，公司會盡速協助居民恢復正常生活。