曾嗆建大、正新「佐丹奴」 泰豐少董遭大火重創

2017-01-18 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市中壢區中華路的泰豐輪胎廠區昨天下午發生大火，火勢之猛烈歷經7個多小時才撲滅，造成的煙塵看起來猶如世界末日、原子彈爆炸，3000坪廠房將近一半陷入火海，公司股票也暫停交易，重創曾經不可一世的第三代接班人、泰豐董事長馬述健。

根據《壹週刊》報導，泰豐是台灣掛牌最早的老牌輪胎公司，1954年由馬岐山成立，並在其長子馬紹進的帶領下攀上高峰，每年營收10多億元，市占率維持在25%左右，1979年成為台灣第一家股票上市的輪胎公司。1998年，馬紹進身體不適，在長子馬述強無意接班下，召回從小在美國生活的次子馬述健回台接班。

馬述健從小在美國生長，高中念台北美國學校，大學在柏克萊主修財務金融，畢業後曾短暫回台任會計師，但因為只會英文、不諳中文，因此又轉往香港發展，直到1998年被泰豐召回擔任特助，卻因為語言隔閡的問題，遭到包括秘書、黑手在內的員工反彈，但他仍然堅持自我，還決定開發跑車胎業務。

馬述健創辦跑車胎業務的過程中阻力重重，反對的公司老臣直言，「大家都做轎車胎，量大又好賣，為何要例外？」日本顧問也不屑的質疑他，「誰要買你們台灣人做的跑車胎？」但馬述健仍然放手一搏，將50歲以上的員工全部優退，還得意的說，「誰管你們孔子儒家思想？我的國父是喬治華盛頓！一路打仗過來的！」

馬述健開發的跑車胎2000年以「飛達輪胎」之名問世，他曾經點名彰化輪胎龍頭建大、正新揚言，「我走的是boutique（精品）路線，跟彰化那兩家不一樣，我是『亞曼尼』，他們是『佐丹奴』。」而後來他也的確取得不錯成績，讓馬紹進表示，「我很滿意他的表現。」