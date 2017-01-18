泰豐大火 主承保新光產險預估至少賠付4億

2017-01-18 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕桃園中壢的泰豐輪胎廠昨下午發生大火，佔地三千坪的廠房近半陷入火海，一路延燒到晚間近10點才完全撲滅，而近3年勞動單位針對該廠勞動檢查，並開罰6萬及要求其改善。負責該廠主承保的新光產險今也前往查看，預估至少將賠付4億。

《蘋果》報導，勞動部勞動職安署北區中心近3年曾對泰豐輪胎中壢廠進行勞動檢查，分別是2014年3次、2015年3次以及去年的5次，去年10月間該廠因在「不得使勞工搭載於堆高機之貨叉所承載貨物之托板、撬板及其他堆高機（乘坐席以外）」的部分出現疏失，遭罰鍰6萬元並被通知改善。

報導指出，勞檢也針對有關爆炸、火災及腐蝕、洩漏防止之缺失事項進行檢查，結果並未有缺失。

針對中壢廠大火，主承保的新光產險今也前往現場了解狀況，該廠本次遭受火災損失輪胎等貨物的保額為4億元，實際的理賠狀況仍待鑑定。

此外，泰豐輪胎也將於今下午5點在證交所召開重大訊息記者會，針對昨日大火對公司財務業務的影響及因應措施提出說明。