新台幣收31.586元 創逾2個月新高

2017-01-18 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天持續走揚，終場升值1.7分，以31.586元兌1美元作收，匯價連2升並創逾2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.71億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初一度升破31.5元關卡，雖然盤中升幅收斂，但在農曆年前，預料仍將面臨一定程度的升值壓力。

新台幣今以31.500元開出，最高31.410元、最低31.600元，終場收31.586元。