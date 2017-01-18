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新台幣收31.586元 創逾2個月新高

2017-01-18  16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天持續走揚，終場升值1.7分，以31.586元兌1美元作收，匯價連2升並創逾2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.71億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初一度升破31.5元關卡，雖然盤中升幅收斂，但在農曆年前，預料仍將面臨一定程度的升值壓力。

新台幣今以31.500元開出，最高31.410元、最低31.600元，終場收31.586元。

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  • 新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

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