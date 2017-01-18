三大法人買超15億 外資買超17億
2017-01-18 14:55
台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣15.26億元。
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣15.26億元。
外資今天買超17.44億元，投信賣超0.34億元，自營商賣超1.84億元。三大法人合計買超15.26億元。
台股今天跌12.56點，收在9341.97點，成交值新台幣763.14億元。
|106年01月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,379,352,090
|1,329,008,040
|50,344,050
|自營商（避險）
|3,529,724,448
|3,764,045,391
|-234,320,943
|投信
|858,941,600
|893,347,330
|-34,405,730
|外資及陸資
|22,292,789,420
|20,548,272,014
|1,744,517,406
|合計
|28,060,807,558
|26,534,672,775
|1,526,134,783
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