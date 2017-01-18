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三大法人買超15億 外資買超17億

台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣15.26億元。

2017-01-18  14:55

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣15.26億元。

外資今天買超17.44億元，投信賣超0.34億元，自營商賣超1.84億元。三大法人合計買超15.26億元。

台股今天跌12.56點，收在9341.97點，成交值新台幣763.14億元。

106年01月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,379,352,090 1,329,008,040 50,344,050
自營商（避險） 3,529,724,448 3,764,045,391 -234,320,943
投信 858,941,600 893,347,330 -34,405,730
外資及陸資 22,292,789,420 20,548,272,014 1,744,517,406
合計 28,060,807,558 26,534,672,775 1,526,134,783

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