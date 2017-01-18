| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國民黨工自救會突襲行政院被警壓制 獨家》大逆轉！郭冠英退休案法院判准退 檢警調查獲150公斤安毒 市值上億元、逮2人
 首頁 > 財經

豪宅買氣漸開？張國煒砸6億 買2戶「敦南樞苑」

2017-01-18  14:56

〔記者徐義平／台北報導〕即便前些日子高額持有稅重擊北市豪宅，不過，隨著持有稅陸續打開死結，仍有大咖挺進買豪宅。根據內政部實價網揭露資訊，「敦南樞苑」以及屋齡將近40年的名宅「逸仙大廈」均有成交紀錄，其中前者是前長榮集團總裁張榮發二房獨子張國煒夫婦砸下近6億元買進。

根據北市最新揭露實價登錄資訊資料，北市低調老名宅「逸仙大廈」，即使是37年的屋齡，但仍成交1.6億元，換算每坪146萬元的高價，顯見好地段的好房子，即使面對當前的市況，房價仍具有相當的保值性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在信義計劃區豪宅崛起之前，不少創新高價的紀錄都出現在國父紀念館第一排的景觀宅，而「逸仙大廈」近年幾乎都沒有成交案例，可以說買的少、賣的更少，該社區周邊的名宅也大多是區域客或同社區的人在成交。

另去年11月，北市敦化南路一段豪宅敦南樞苑有2戶交易，分別在18樓和20樓，其中20樓總價為3.03億元，單價157.5萬元，為目前敦南樞苑實價揭露最高樓層，而另外一戶為18樓2.94億元，單價153萬元，2戶分別為張國煒夫婦購買。

曾敬德表示，近期高端市場買氣有從冷凍庫走出的態勢，可以發現指標豪宅不斷陸續傳出有成交的消息，研判除了最壞的時間逐漸過去，政府對於房市的調控逐漸鬆綁外，似乎有資金回流到高端市場的跡象，而高單價、高總價的市場就是市場人氣與資金的象徵，若市場能夠逐步活絡，則一般購屋人的信心也可回溫。

廣告
  • 即便前些日子高額持有稅重擊北市豪宅，不過，隨著持有稅陸續打開死結，仍有大咖挺進買豪宅。（記者徐義平攝）

    即便前些日子高額持有稅重擊北市豪宅，不過，隨著持有稅陸續打開死結，仍有大咖挺進買豪宅。（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張國煒 房地產 豪宅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：豪宅買氣漸開？張國煒砸6億 買2戶「敦南樞苑」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.