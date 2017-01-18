豪宅買氣漸開？張國煒砸6億 買2戶「敦南樞苑」

2017-01-18 14:56

〔記者徐義平／台北報導〕即便前些日子高額持有稅重擊北市豪宅，不過，隨著持有稅陸續打開死結，仍有大咖挺進買豪宅。根據內政部實價網揭露資訊，「敦南樞苑」以及屋齡將近40年的名宅「逸仙大廈」均有成交紀錄，其中前者是前長榮集團總裁張榮發二房獨子張國煒夫婦砸下近6億元買進。

根據北市最新揭露實價登錄資訊資料，北市低調老名宅「逸仙大廈」，即使是37年的屋齡，但仍成交1.6億元，換算每坪146萬元的高價，顯見好地段的好房子，即使面對當前的市況，房價仍具有相當的保值性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在信義計劃區豪宅崛起之前，不少創新高價的紀錄都出現在國父紀念館第一排的景觀宅，而「逸仙大廈」近年幾乎都沒有成交案例，可以說買的少、賣的更少，該社區周邊的名宅也大多是區域客或同社區的人在成交。

另去年11月，北市敦化南路一段豪宅敦南樞苑有2戶交易，分別在18樓和20樓，其中20樓總價為3.03億元，單價157.5萬元，為目前敦南樞苑實價揭露最高樓層，而另外一戶為18樓2.94億元，單價153萬元，2戶分別為張國煒夫婦購買。

曾敬德表示，近期高端市場買氣有從冷凍庫走出的態勢，可以發現指標豪宅不斷陸續傳出有成交的消息，研判除了最壞的時間逐漸過去，政府對於房市的調控逐漸鬆綁外，似乎有資金回流到高端市場的跡象，而高單價、高總價的市場就是市場人氣與資金的象徵，若市場能夠逐步活絡，則一般購屋人的信心也可回溫。