均豪攜手IBM進攻IC分析檢測設備國際市場
2017-01-18 14:41
〔記者洪友芳／新竹報導〕均豪 （5443） 今天與 IBM 簽署PICA（Picosecond Imaging Circuit Analysis），皮秒影像線路分析系統） 技術授權及共同開發合約，雙方將攜手開拓全球 IC 分析檢測設備市場，預計今年下半年可開始提供相關分析檢測測試樣機，提供給晶圓廠與IC設計客戶進行驗證，若順利被採用與出貨，明年起可望挹注營收。
均豪董事長葉勝發表示，與 IBM授權合作案約洽談半年就敲定，希望藉由與國際大廠合作，有助均豪打進國際市場，並提高在半導體領域營收比重與毛利；均豪去年在半導體業營收比約僅一成多，希望三年內能提高到三成，他也看好今年電子智慧機器需求，目前接單能見度達明年第一季。
電子產品走向輕薄短小，半導體晶片也微小化，均豪總經理陳政興表示，PICA技術可協助提升先進製程的IC產品檢測、針對IC設計的失效分析、幫助發現製程問題、並能有效提升生產良率。
今天簽約典禮由葉勝發與IBM資深副總裁陳自強簽署技術授權及共同開發合約，台積電、聯發科等均有代表出席。陳自強是美籍台裔的屏東人，也是全球半導體產業發展的關鍵人物之一，他表示，IBM發明PICA技術和相關的分析方法，以提升自有微處理器的良率和失效分析，基於此項卓越成就開啟與均豪合作的契機，並樂見藉由此次和均豪的技術合作，共同開拓全球IC分析檢測設備市場。
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