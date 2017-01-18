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蘋果效應！ DSCC：2019年OLED手機將超過LCD

2017-01-18  14:10

〔記者陳梅英／台北報導〕蘋果即將於今年推出搭載OLED面板的iPhone，帶動韓國、中國、日本等面板廠積極投入OLED產能建置，根據市調機構Display Supply Chain Consultants（DSCC）預估，OLED產能直到2019年都將供不應求，OLED智慧型手機也將於2019年超過採用LCD面板的手機。

根據DSCC最新研究報告顯示，從2016年到2021年，全球共有62個OLED投資計畫，預期OLED設備產能供給端將從2016年7500萬平方米到2021年成長至4040萬平方米，年複合成長率高達52%，其中有7成產能都將用在手機上，而據DSCC預測，2017年起，蘋果iPhone將會佔據20~35%的OLED投入產能。

從需求面來看，OLED面板出货量預計將從2016年3.89億片成長至2021年1340億片，年複合成長率為36%。其中，手機佔比高達99%，為最主要應用。其次是VR和智慧手錶等產品。

OLED TV面板預計在2021年達到近700萬片出貨量，年增長率為66%。不過在一年約2億台的電視市場中，佔比仍低。

但是在手機市場上，OLED因為蘋果iPhone的採用，將快速搶下市佔率，DSCC預估，2019年在智慧型手機上，OLED的佔比將超過LCD， LCD智慧手機預期從2016年120億台到2021年下降至7.5億台。

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  • 蘋果效應，市調機構DSCC最新預估，因為蘋果以及三星積極採用，最快2019年搭載OLED面板的手機就會超過LCD。（記者陳梅英攝）

    蘋果效應，市調機構DSCC最新預估，因為蘋果以及三星積極採用，最快2019年搭載OLED面板的手機就會超過LCD。（記者陳梅英攝）

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