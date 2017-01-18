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期指結算 台股下跌12點

2017-01-18  14:00

〔記者羅倩宜／台北報導〕今逢期指結算日，台股終場小跌12.56點，收在9341.97點，成交量放大至763.14億元，優於前兩日的不到600億元。股王大立光（3008）盤中再創新高，終場收在接近高點的4445元。距封關僅四個交易日，法人表示，台股量能若有所成長，大盤指數在年前仍可有所表現。

台股今開低走低，主要受到美股前一日全面走跌影響；不過亞洲股市包括日本、香港、上海，都呈現走揚，僅台股獨自收黑，主要是農曆年前，資金觀望氣氛濃厚。

今日加權指數一度跌至9325點以下，跌幅近30點。所幸尾盤拉高，包括台積電（2330）、旺宏（2337）、亞光（3019）等最後一盤走揚，帶動台股跌幅收斂，終場僅小跌12點，收在9341點。

熱門族群包括由股王大立光領頭的光學元件股：玉晶光（3406）、亞光（3019）、光耀科（3428）、聯一光（3441）等，各擁題材，包括智慧手機鏡頭、車載鏡頭、光學毛胚玻璃、影像訊號處理等，今日全數走揚。

紡織股表現也突出，受到原油價格走高，下游加工絲及人造纖維也跟著漲價，包括南紡（1440）、力麗（1444）、聯發（1459）、力鵬（1447）均收紅。

川普上週五公開表示，美元過度強勢，導致美元應聲走貶，本週資金有回流新興市場現象。研究機構EPFR Global數據顯示，主動型新興市場股票基金上週首度呈現淨流入，為11週以來首見。

法人認為，若國際資金因美元挫低，持續回流新興市場，台股在年前仍有表現，須密切觀察量能變化。

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  • 今逢期指結算日，台股終場小跌12.56點，收在9341.97點，成交量放大至763.14億元，優於前兩日的不到600億元。圖為台股示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    今逢期指結算日，台股終場小跌12.56點，收在9341.97點，成交量放大至763.14億元，優於前兩日的不到600億元。圖為台股示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

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