中華信評：今年房價下修3％ 明年趨穩

2017-01-18 13:47

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中華信評今發布報告指出，由於台灣利率相對偏低，加上政府控管房價的決心，未來2年不動產價格出現大幅俢正的風險偏低，將持續溫和下修走勢並逐漸趨於穩定，預料今年房價溫和下滑3%，明年可望趨穩。

中華信評副總許智清表示，過去2年，台灣房價每年下修約10%，預料今年下修幅度將縮小至3%，並於明年趨穩。不過，房地產交易量應不會明顯回升，因為房價還是偏高，加上「房地合一」稅制上路、房屋稅等持有稅加重等，投資客紛紛退場。

中華信評認為，不動產價格的溫和波動情勢不會損及台灣銀行業者與融資公司的信用結構，因為房貸的貸放比仍在可控管的範圍內。此外，溫和的房價波動行情也不會對受評壽險業者的評等造成顯著影響。