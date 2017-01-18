週刊爆吳欣盈當面嗆聲李紀珠：別想染指新光金！

新光集團「長公主」吳欣盈個性嗆辣直率。（資料照，記者廖千瑩攝）

2017-01-18 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕新光金控近年營收不佳，淪為金控公司末段班，董事長吳東進為振衰起敝，去年9月特別找來金管會前副主委李紀珠，出任懸缺已久的總經理職務，卻沒想到引來任職新光金副總經理的長女吳欣盈不滿，在公司內部上演勾心鬥角的「兩個女人的戰爭」。

根據《鏡傳媒》報導，吳東進去年決定聘用李紀珠時，吳欣盈就多次與父親衝突表達反對，甚至寫信給諸位董事企圖杯葛人事案，但吳東進仍堅持任用李紀珠。吳家親友透露，這其實是為了預防今年董監事改選生變，「若其他大股東（洪文棟家族、林登山家族）不滿，吳家還有一個可以服眾和接手的人。」

然而，吳欣盈一向以性格直率著稱，在李紀珠上任的這125天內，毫不掩飾的與對方針鋒相對，包括在李交接3天後，就發信給各個董事指，「李副董長是新壽歷任董事長和副董事長中，唯一享有保障年終績效獎金的…依照公司慣例，尤其重要經營高層的職位，均事先應對達成之KPI（關鍵績效指標）目標形成共識後，再進行就任。」

吳家親友透露，吳欣盈甚至曾當面向李紀珠嗆聲說，「新光金是我們吳家的，妳這個外人不要想意圖染指！」去年底董事會上，吳也公開質問李對於今年的經營看法，面對「長公主」的咄咄逼人，人在屋簷下的李紀珠也只能低頭，承諾補繳報告。