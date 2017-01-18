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新台幣續揚8.4分 中午暫收31.519元

2017-01-18  12:58

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤續呈揚升格局，一度升破31.5元關卡，中午暫以31.519元兌1美元作收，升值8.4分，台北外匯經紀公司成交量為5.22億美元。

外匯交易員表示，即將上任的美國總統川普發表美元過強的談話後，拖累國際美元回檔修正，新台幣等非美貨幣也隨之反彈。

外匯交易員指出，當新台幣升破31.5元關卡後，吸引許多進口商買匯，導致匯價升幅受到壓抑，上午交易區間主要落在31.48元至31.52元。

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  • 新台幣匯率早盤續呈揚升格局，一度升破31.5元關卡，中午暫以31.519元兌1美元作收，升值8.4分。（路透）

    新台幣匯率早盤續呈揚升格局，一度升破31.5元關卡，中午暫以31.519元兌1美元作收，升值8.4分。（路透）

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